Economia Dólar fecha o dia a R$ 4,20, no maior valor desde a criação do Plano Real Cenário na América Latina e dúvidas sobre acordo entre EUA e China colaboram para alta

O dólar à vista fechou em R$ 4,2055, com alta de 0,29% e no valor mais alto desde o Plano Real. A sessão desta segunda-feira, 18, foi negativa para divisas emergentes conforme pesaram dúvidas sobre a situação comercial entre Estados Unidos e China. No Brasil, a força do dólar seguiu amparada pela falta de expectativa de considerável i...