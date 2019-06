Economia Dólar fecha no menor valor em dois meses com aprovação de crédito extra e China Otimismo com a aprovação das reformas no Congresso também influenciou na queda

A trinca formada pelos novos estímulos econômicos na China, entendimento entre Estados Unidos e México e otimismo com a aprovação das reformas no Congresso levou o dólar a perder força e encerrar a sessão desta terça-feira, 11, no menor nível em dois meses. Afora um pequeno flerte com a estabilidade na primeira hora de negócios (+0,01%), a moeda americana trabalhou e...