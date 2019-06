Economia Dólar fecha estável com investidores de olho em Previdência e à espera do Fed Por ora, a leitura nas mesas de operação é que o pedido de demissão do presidente do BNDES, Joaquim Levy, e as críticas de Guedes aos parlamentares não abalam as expectativas de votação da reforma no plenário da Câmara

O dólar encerrou o pregão desta segunda-feira, 17, praticamente no zero a zero em meio à expectativa de investidores pelas decisões de política monetária aqui e nos Estados Unidos na quarta-feira, 19, e à avaliação de que a reforma da Previdência caminhará na Câmara a despeito da nova leva de atritos no campo político. Afora uma alta mais forte no meio da tarde, quando c...