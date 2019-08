Economia Dólar fecha em R$ 4,00 e tem quinta semana consecutiva de valorização A moeda americana acumulou alta de 1,59% no Brasil, em uma semana que notícias boas da economia doméstica foram ofuscadas pelos eventos externos

O dólar registrou a quinta semana consecutiva de valorização no Brasil, influenciado pelo aumento do temor de piora da economia mundial e, nos últimos dias, pela crise na Argentina. A moeda americana acumulou alta de 1,59% aqui e de 20% no país vizinho, em uma semana que notícias boas da economia doméstica foram ofuscadas pelos eventos externos. O dólar à vista fechou a...