Economia Dólar fecha em alta com dúvidas sobre acordo comercial China/EUA O aumento do otimismo com o Brasil e a menor tensão comercial entre Estados Unidos e China levou investidores estrangeiros a reduzirem de forma significativa as apostas contra o real no mercado futuro da B3

O dólar fechou a sexta-feira, 13, acumulando queda de 0,95% na semana. Em dezembro, a moeda americana já recua 3,14%. O aumento do otimismo com o Brasil e a menor tensão comercial entre Estados Unidos e China, que hoje chegaram a um acordo "fase 1" para resolver as questões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, levou investidores estrangeiros a reduzirem d...