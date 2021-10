Economia Dólar fecha aos R$ 5,59, maior patamar desde 15 de abril O Ibovespa tombou 3,28%, a maior queda desde as tensões de 7 de setembro

O dólar teve alta de 1,33% nesta 3ª feira (19.out.2021), cotado aos R$ 5,59, o maior patamar desde 15 de abril de 2021, quando esteve aos R$ 5,63. O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) recuou 3,28% e encerrou o dia aos 110.672 pontos. Foi a maior queda desde as tensões de 7 de setembro. As negociações no mercado financeiro foram ...