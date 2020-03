Economia Dólar fecha acima de R$ 4,50 pela primeira vez na história Nem o corte emergencial dos juros pelo Federal Reserve (Fed), Banco Central norte-americano, conteve as turbulências no mercado

Em meio ao receio de uma recessão global provocada pelo novo coronavírus, o dólar subiu e voltou a bater recorde nominal desde a criação do real. Nem o corte emergencial dos juros pelo Federal Reserve (Fed), Banco Central norte-americano, conteve as turbulências no mercado. Em alta pela décima sessão seguida, o dólar comercial encerrou esta terça-feira (3) ve...