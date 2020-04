Economia Dólar fecha a R$ 5,26 e volta a bater recorde nominal Bolsa de valores caiu quase 3% e volta aos 70 mil pontos

Em mais um dia de pânico nos mercados globais, a bolsa de valores caiu quase 3% e voltou aos níveis da semana passada. O dólar superou os R$ 5,26 e voltou a fechar no maior valor nominal desde a criação do real. O dólar comercial encerrou a quarta-feira (1º) vendido a R$ 5,261, com alta de R$ 0,067 (+1,29%), na maior cotação nominal desde a criação do real. A divi...