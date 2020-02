Economia Dólar fecha a R$ 4,32 e bate novo recorde desde o Plano Real Fortalecimento da divisa dos Estados Unidos no exterior aconteceu em meio à crescente preocupação com os efeitos da disseminação do coronavírus na China

O dólar atingiu o novo recorde do Plano Real e fechou ontem em R$ 4,3209 no mercado à vista, com valorização de 0,83%. A moeda americana acumulou alta de 0,84% de segunda até sexta, marcando a sexta semana consecutiva de ganhos.O fortalecimento da divisa dos Estados Unidos no exterior aconteceu em meio à crescente preocupação dos efeitos da disseminação do coronavírus na ...