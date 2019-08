Economia Dólar encosta em R$ 4,20 e BC faz leilão de dólares não visto há 10 anos A moeda fechou em alta pelo quarto dia consecutivo

O mercado de câmbio teve uma sessão agitada nesta terça-feira, dia em que o dólar encostou em R$ 4,20 e levou o Banco Central a fazer uma oferta surpresa da moeda americana no mercado à vista, de valor não revelado. Apesar da operação, que sinalizou para os participantes do mercado que o BC está desconfortável com a moeda americana acima de R$ 4,12, o dólar fechou em a...