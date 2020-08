Economia Dólar dispara e Bolsa despenca com divergência entre Bolsonaro e Guedes no Renda Brasil Presidente afirmou ter recusado a proposta enviada pela sua equipe econômica do Renda Brasil, reformulação do Bolsa Família

Nesta quarta-feira (26), a Bolsa de Valores brasileira chegou a cair 2,7%, após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dizer que recusou a proposta enviada pela sua equipe econômica do Renda Brasil, reformulação do Bolsa Família. "Ontem discutimos a possível proposta do Renda Brasil e eu falei 'tá suspenso'. Vamos voltar a conversar. A proposta que a equipe econôm...