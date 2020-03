Economia Dólar comercial abre em forte alta e supera R$ 5 Moeda americana sente os efeitos das inseguranças em relação ao avanço do novo coronavírus; EUA suspenderam voos da Europa para o país

Em meio às inseguranças provocadas no mercado por conta do avanço do novo coronavírus, causador do Covid-19, e que, agora, é considerado pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o dólar à vista iniciou as negociações desta quinta-feira, 12, cotado a R$ 5,0280, um aumento de 6,45% em relação ao fechamento da quarta-feira, 11 - R$ 4,7226. A expectativa do mercado é...