Economia Dólar caro altera plano de viagem de turistas; entenda como se proteger Cotação da moeda no segmento de turismo chega a R$ 4,48 em casas de câmbio

A recomendação geral para os turistas, de acordo com especialistas em câmbio, é fracionar a compra do dólar turismo e não esperar momentos de queda. Esse não foi o caso da assistente de ensino Beatriz Pacheco, que está com viagem marcada e foi pega de surpresa com a alta de terça-feira, 26. “Não sabia desse valor, a última vez que eu olhei estava R$ 4,20”, afirmou. Faltando pouco ...