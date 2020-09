Economia Dólar cai para R$ 5,24, menor valor desde julho, com juro quase zero nos EUA até 2023 A moeda americana perdeu força na sessão com a reunião de política monetária nos Estados Unidos

O dólar fechou em queda de 0,92%, a R$ 5,240, nesta quarta-feira (16), menor patamar desde 31 de julho, quando estava a R$ 5,22. A moeda americana perdeu força na sessão com a reunião de política monetária nos Estados Unidos. O Fed (banco central americano) decidiu manter a taxa de juro do país entre zero e 0,25% até a inflação do país ficar acima de 2% "por algum ...