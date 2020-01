Economia Dólar cai para R$ 4,17 em dia de recuo da moeda americana nos emergentes Após uma terça-feira de estresse no mercado internacional em razão do coronavírus, a quarta-feira foi de certo alívio

O dólar teve dia de queda e terminou em R$ 4,1753, em baixa de 0,71%. Profissionais de câmbio relatam que os investidores aproveitaram o dia mais tranquilo no exterior, com a moeda americana caindo em vários mercados emergentes, para corrigir os excessos da véspera, quando a divisa bateu em R$ 4,20, fechando no maior nível em quase 50 dias. Captações externas também trou...