Economia Dólar cai para R$ 4,09 com acordo comercial parcial entre China e EUA No mercado doméstico, a moeda americana chegou até a subir pela manhã, mas o movimento perdeu força e o dólar à vista fechou em baixa de 0,68%, a R$4,09

O otimismo com um acerto comercial entre China e Estados Unidos fez o dólar cair mundialmente nesta sexta-feira. No mercado doméstico, a moeda americana chegou até a subir pela manhã, mas o movimento perdeu força e o dólar à vista fechou em baixa de 0,68%, a R$ 4,0948. Com a queda desta sexta, o dólar reduziu a alta na semana para 0,95%, mas a expectativa de novos c...