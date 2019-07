Economia Dólar cai para R$ 3,72 e tem menor valor desde fevereiro Queda foi estimulada por fala do presidente da regional de Nova York do Federal Reserve, que recomendou "agressividade" na política monetária americana

O dólar teve novo dia de queda nesta quinta-feira, 18, puxada principalmente por declarações do presidente da regional de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), John Williams, que recomendou "agressividade" na política monetária americana. A fala do dirigente, que vota nas reuniões de decisão de juros, foi interpretada por Wall Street c...