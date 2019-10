Economia Dólar cai mais de 1% com perspectiva de entrada de recursos no Brasil O real e o peso colombiano foram as divisas que mais ganharam força nesta quinta-feira, considerando uma cesta de 34 moedas

O dólar caiu 1,08% nesta quinta-feira, a maior queda porcentual em um mês, influenciado pelo cenário externo e perspectiva de entrada forte de fluxo de recursos no Brasil. No mercado à vista, o dólar fechou cotado em R$ 4,0890, o menor valor desde 17 de setembro. A divulgação do índice ISM do setor de serviços da economia americana com números abaixo do previsto por W...