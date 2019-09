Economia Dólar cai com petróleo e expectativa por cortes de juros Moeda fechou em baixa de 0,29% e se aproximou dos R$ 4

Os desdobramentos dos eventos no Oriente Médio após ataques a instalações de petróleo na Arábia Saudita, que segunda-feira tiveram impacto limitado no mercado local de câmbio, nesta terça foram mais determinantes para as cotações. Pela manhã, a perspectiva dos efeitos dos ataques na atividade mundial e na inflação dos principais países fez o dólar subir e bater em R$ 4...