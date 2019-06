Economia Dólar cai ao nível de R$ 3,83 após fraca criação de emprego nos EUA No Brasil, persiste um otimismo no mercado financeiro com a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência

A geração de um número vagas no setor privado dos Estados Unidos em maio (27 mil) bem abaixo do esperado por analistas (+173 mil) também apoia a ampliação da queda do dólar ante o real nesta quarta-feira (5). "Maio marcou o menor ganho de vagas desde que a expansão econômica começou", afirmou o vice-presidente da ADP, instituição que processa as folhas de pagamento n...