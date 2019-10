Economia Dólar cai abaixo de R$ 4 e Bolsa opera próximo aos 108 mil pontos Expectativa por Selic e megaleilão do pré-sal influenciam mercado

Com expectativa de uma nova queda na taxa básica de juros Selic, na próxima quarta, 30, e o interesse do investidor internacional, que já se movimenta em virtude do megaleilão do pré-sal, dia 6 de novembro, o dólar opera nesta segunda-feira, 28, abaixo dos R$ 4. A Bolsa repetiu a marca de 108 mil pontos alcançada pela primeira e até então única vez na última sexta-feira, 2...