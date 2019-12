Economia Dólar cai a R$ 4,21 com exterior e nova revisão de dados de exportações Esse foi o menor nível da moeda em dez dias

O dólar fechou nesta segunda-feira, 2, no menor nível em dez dias, em baixa de 0,68%, a R$ 4,2119. A segunda-feira foi marcada por queda do dólar ante a maioria das divisas, em meio a renovados temores sobre os rumos das negociações comerciais entre Estados Unidos e China após a decisão de Donald Trump de taxar o aço do Brasil e da Argentina. A nova revisão nos números d...