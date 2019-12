Economia Dólar cai a R$ 4,18, atrai compradores e termina o dia em R$ 4,20 O cenário externo hoje mais favorável, por conta de notícias de que Estados Unidos e China estão mais próximos de um acordo comercial, também contribuiu para enfraquecer a moeda estadunidense

O dólar chegou a ensaiar queda mais forte nesta quarta-feira, 4, mas perto do fechamento o movimento perdeu fôlego, assim como ontem. Mesmo assim, a moeda americana fechou a R$ 4,2023 (-0,08%), a terceira queda seguida. A perspectiva de aceleração da atividade, hoje alimentada pela divulgação da produção industrial de outubro, com alta de 0,8%, ajudou a estimular as v...