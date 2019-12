Economia Dólar cai a R$ 4,06 com ajuda do exterior e perspectiva positiva para Brasil Esse é o menor nível desde 5 de novembro

O dólar fechou a segunda-feira em queda de 1,11%, a R$ 4,0620, menor nível desde 5 de novembro. O exterior positivo, após a divulgação de bons indicadores da China, e um renovado otimismo com economia brasileira, que atraiu fluxo externo, estimularam a venda de dólares e a desmontagem de posições contra o real no mercado futuro. Com isso, o real foi a moeda com melhor d...