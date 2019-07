Economia Dólar cai a R$ 3,73 e real é moeda de emergente que mais ganha valor na semana Esta sexta foi o quinto dia seguido de queda da moeda dos Estados Unidos, acumulando baixa de 2,09% em cinco dias

O dólar teve nesta sexta-feira, 12, o quinto dia seguido de queda e acumulou baixa de 2,09% na semana, a maior desvalorização semanal desde maio. A crescente perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos, que enfraqueceu a moeda americana no exterior, e o otimismo com o avanço da reforma da Previdência, mesmo com a demora na votação dos destaques, contribuíram para a...