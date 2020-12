Economia Dólar cai 2,53% e vai a R$ 5,0420, menor valor desde junho Forte desvalorização da divisa é fruto da sinalização do Banco Central de que o ciclo de cortes da Selic caminha para um fim; Bolsa teve uma das maiores altas

O mercado brasileiro despontou no pregão de ontem. O real teve o melhor desempenho dentre todas as moedas do mundo na sessão e a Bolsa brasileira, uma das maiores altas. O dólar fechou em queda de 2,530% ante a moeda brasileira, a R$ 5,0420, menor valor desde 10 de junho. O turismo está a R$ 5,193.A forte desvalorização da divisa é fruto da sinalização do Banco Cent...