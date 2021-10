Economia Dólar bate R$ 5,67 e Bolsa cai após Guedes pedir licença para furar teto por Auxílio Brasil de R$ 400 O ministro afirmou ainda que o governo quer ser popular, não populista, e que a decisão de furar o teto é política

O dólar bateu a máxima de R$ 5,6750 na abertura do pregão da manhã desta quinta-feira (21), uma alta de 2% em relação ao fechamento da véspera. O mercado de câmbio reflete os temores do risco fiscal após o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quarta-feira (20), falar em licença para gastar fora do teto, regra que limita o crescimento das despesas públicas. Os juros ...