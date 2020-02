Economia Dólar bate novo recorde a R$ 4,40 sendo vendido a R$ 4,77 em Goiânia No mês de fevereiro a moeda americana já renovou oito vezes sua marca histórica e acumula alta de 9,46% no ano; Bolsa abriu com queda generalizada

Com as recentes declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre um novo patamar do dólar e a alta da moeda ante divisas emergentes no exterior por causa dos temores com o coronavírus, a cotação continua avançando no Brasil. O dólar já começou esta sexta-feira, 21, quebrando a sequência de recordes do Plano Real, ao atingir máxima de R$ 4,4066, c...