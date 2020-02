Economia Dólar bate em R$ 4,51 e Bolsa chega a perder os 100 mil pontos Em mais um dia de apreensão com o avanço do coronavírus, casas de câmbio já negociam a moeda americana a mais de R$ 4,70; Ibovespa acompanhando queda nos mercados internacionais

O dólar bateu em R$ 4,51, mesmo com mais um leilão de US$ 1 bilhão em swap cambial do Banco Central - estratégia para conter o avanço da moeda americana frente ao real - nesta sexta-feira, 28, o terceiro da semana e atípico para o último dia do mês. Às 13h30, o dólar à vista subia 0,67%, a R$ 4,5060, depois de atingir a máxima de R$ 4,5141. De acordo com levantamento realiz...