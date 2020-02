Economia Dólar bate em R$ 4,48 e Ibovespa tem mais um dia de perdas Bolsa brasileira tem quedas generalizadas nesta quinta-feira em meio a temores sobre a expansão do coronavírus

O dólar renovou mais uma vez sua máxima histórica nesta quinta-feira, 27, superando os R$ 4,48 pela primeira vez, na sétima sessão consecutiva de valorização, em meio a temores sobre a expansão do coronavírus. Em tentativa de limitar a disparada do dólar, o Banco Central realizará leilão extraordinário de até 20 mil contratos de swap tradicional com vencimento em ago...