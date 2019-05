Economia Dólar bate em R$ 4,12 mesmo após anúncio de leilão do Banco Central Moeda se valorizou ao longo da manhã de hoje; Ibovespa recuperava perdas

A desconfiança do investidor em relação ao cenário doméstico levou o dólar à cotação máxima de R$ 4,1221 nesta segunda-feira, 20. A moeda americana começou o dia em baixa, respondendo à antecipação de leilões de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) do Banco Central e ao dólar mais fraco no exterior em decorrência da guerra comercial entre Estados Unidos e...