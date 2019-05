Economia Dólar avança e se aproxima de R$ 4 com tensão política

O dólar voltou a flertar com a possibilidade de se fixar acima dos R$ 4 nesta quarta-feira, 15, em meio ao aumento das dúvidas sobre capacidade de articulação política do presidente Jair Bolsonaro para aprovar uma reforma da Previdência robusta e destravar a economia. Com máxima de R$ 4,0218, atingida pela manhã, e mínima de R$ 3,9872, o dólar à vista fechou em alta d...