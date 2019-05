Economia Dólar atinge R$ 4,10 em meio ao aumento das tensões políticas Nas mesas de operações, fala-se em uma mudança de expectativas em relação ao governo de Jair Bolsonaro

O dólar emendou o terceiro pregão seguido de alta na sessão desta sexta-feira, 17, e encerrou a semana com valorização de 3,93%, maior variação semanal desde o fim de agosto de 2018. Mais uma vez, a onda de fortalecimento global da moeda americana, em meio à disputa comercial sino-americana, foi amplificada no mercado local pelas tensões no campo político. Em alta desde o...