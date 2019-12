Economia Dólar alto impacta agronegócio Com real desvalorizado, grãos e carnes passam a ter exportação favorecida e venda de parte da safra é antecipada por produtores, também atentos a reflexos nos preços insumos

A alta do dólar já impacta as negociações de produtos do agronegócio brasileiro e poderá refletir também em aumento de preços ao consumidor interno. No último mês, a moeda norte-americana registrou sucessivos aumentos, e fechou próxima aos R$ 4,26 no dia 27, um valor recorde, superando a máxima até então verificada em 24 de setembro de 2015, quando atingiu R$ 4,2484. ...