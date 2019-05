Economia Dólar abre acima de R$ 4 pelo terceiro dia consecutivo Às 9h37 desta sexta-feira (17), o a moeda dos Estados Unidos à vista subia 0,66%, a R$ 4,0623. Já o dólar futuro para junho estava em alta de 0,31%, aos R$ 4,0685

O dólar iniciou a sessão desta sexta-feira (17), acima de R$ 4,00 pelo terceiro dia seguido. "Preocupação com a governabilidade e a reforma da Previdência pela falta de articulação política do governo Bolsonaro e a proximidade do fim do primeiro semestre sem que nada importante de fato tenha sido entregue. Falta comunicação saudável e discurso coeso no governo, sem i...