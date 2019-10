Economia Dólar à vista fecha em alta de 0,55%, mas termina outubro com baixa de 3,51% Com isso, devolve praticamente metade da alta acumulada no ano até o mês passado

O dólar à vista fechou em alta de 0,55% aos R$ 4,0092 depois de uma sessão com bastante volatilidade provocada pelo fechamento da Ptax de outubro, por questões externas envolvendo, entre outros temas, o conflito EUA x China, e também o noticiário político interno. Com o resultado de hoje, o dólar encerra o mês em queda de 3,51%. Com isso, devolve praticamente metade d...