Economia Dívida pública cai para 89,1% em março, diz BC Ao todo, o endividamento público soma R$ 6,72 trilhões

Em março, ultimo mês antes do retorno do auxílio emergencial, houve alívio nas contas públicas e a dívida bruta do governo recuou 0,9 ponto percentual em relação ao mês anterior, para 89,1% do PIB (Produto Interno Bruto). Os dados foram divulgados pelo BC (Banco Central) nesta sexta-feira (30). Ao todo, o endividamento público soma R$ 6,72 trilhões. De acordo com o ...