Economia Dívida pública cai para 86,7% do PIB em abril, diz BC Ao todo, o déficit bruto somou R$ 6,72 trilhões em abril

A dívida bruta do governo caiu pelo segundo mês consecutivo e foi a 86,7% do PIB (Produto Interno Bruto) em abril, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (31). Em relação a março, houve redução de 2,2 pontos percentuais no endividamento público. De acordo com a autoridade monetária, a queda se deu principalmente por causa do aumento do PIB...