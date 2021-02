Economia Dívida pública bate recorde em janeiro e alcança 89,7% do PIB mesmo sem gastos emergenciais O endividamento do governo cresceu 0,5 ponto percentual em janeiro em relação ao mês anterior e alcançou 89,7% do PIB

Mesmo com a interrupção dos gastos emergenciais, a dívida pública ainda sofre impacto da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O endividamento do governo cresceu 0,5 ponto percentual em janeiro em relação ao mês anterior e alcançou 89,7% do PIB (Produto Interno Bruto). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (26) pelo BC (Banco Central). Esse é o ma...