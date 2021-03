Economia Dívida pública alcança 90% do PIB e bate novo recorde em fevereiro, diz BC Após dois meses da interrupção de parte dos gastos emergenciais, o endividamento do governo permanece em crescimento

Após dois meses da interrupção de parte dos gastos emergenciais com a pandemia de Covid-19, a dívida pública permanece em trajetória de alta. O endividamento do governo cresceu 0,6 ponto percentual em fevereiro em relação ao mês anterior e alcançou 90% do PIB (Produto Interno Bruto), segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (31). Esse é o ma...