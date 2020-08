Economia Dívida pública alcança 86,5% do PIB em julho sob efeito da pandemia Aumento dos gastos públicos pode levar endividamento a fechar 2020 em 100% do PIB, estima equipe econômica

A dívida pública chegou a 86,5% do PIB (Produto Interno Bruto) em julho, aumento de 1 ponto percentual em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (31). Com o aumento de gastos públicos em razão da pandemia do novo coronavírus, a dívida bruta brasileira pode fechar 2020 em 100% do PIB, segundo estimativas da equipe...