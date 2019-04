Economia Dívida no Fies bate recorde e chega a R$ 13 bilhões Segundo dados do FNDE, 59% dos quase 900 mil contratos em etapa de consignação estavam com pelo menos um dia de atraso no pagamento em janeiro

Os atrasos no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) do Governo Federal neste ano já acumulam uma dívida superior a R$ 13 bilhões. O valor é 1 recorde na história do programa, que existe há quase 20 anos. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo nesta sexta-feira (26). Segundo dados do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação...