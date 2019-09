Economia Dívida bruta brasileira sobe em agosto, bate recorde e encosta em 80% do PIB A melhor marca da série histórica aconteceu em dezembro de 2013, quando alcançou 51,5% do Produto Interno Bruto

Em meio ao forte déficit na Previdência Social, a dívida bruta brasileira bateu novo recorde em agosto. Dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pelo Banco Central mostram que ela atingiu R$ 5,62 trilhões no mês passado, o equivalente a 79,8% do Produto Interno Bruto (PIB). Este é o maior porcentual da série histórica do BC, iniciada em dezembro d...