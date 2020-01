Economia Dívida ativa chega a cerca de R$ 6 bilhões

Ao todo estão sendo investidos R$ 8 milhões em tecnologia voltada à modernização da administração tributária da Prefeitura, segundo a Secretaria de Finanças do Município (Sefin). Com as mudanças a serem adotadas na comunicação com o contribuinte, por exemplo, o titular da pasta, Alessandro Melo, cita que a Prefeitura quer economizar nos custos operacionais atuais e, além ...