Economia Décimo terceiro do INSS começa a ser depositado nesta terça-feira Os depósitos ocorrerão até 8 de junho

Antecipada para maio por causa da pandemia da Covid-19, a primeira parcela do 13º do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a ser paga hoje (25). Os depósitos ocorrerão até 8 de junho. A segunda parcela do 13º será paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começa...