Economia Débito em contas de energia em Goiás poderão ser parceladas em até 10 vezes Cortes por falta de pagamento voltam a ser permitidos a partir deste sábado; renegociação com prazo estendido começa nesta sexta-feira, diz Enel

A partir desta sexta-feira (31) clientes da Enel Distribuição Goiás que estiverem com as contas de energia em atraso poderão realizar o pagamento do débito em até dez vezes. A nova modalidade de negociação começa a valer um dia antes da data em que volta a ser possível os cortes de energia por falta de pagamento para a grande parte dos consumidores. Por decisão da Agên...