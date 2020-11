Economia CUT e Força se unem para criar nova entidade trabalhista Industriall-Brasil será lançada nesta terça (17) com o objetivo de discutir a indústria e o emprego no Brasil

As duas maiores centrais sindicais do Brasil, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e a Força Sindical, se uniram para a fundação da associação Industriall-Brasil, entidade que pretende discutir os rumos do trabalhado na indústria do país. A notícia foi antecipada pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo. "É a primeira vez que as duas centrais se juntam dentro de uma...