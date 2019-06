Economia Custo da cesta básica recua em Goiânia Goiânia foi a terceira capital do País com a maior queda no custo da cesta

O conjunto de alimentos essenciais que compõem a cesta básica caiu 4,48% para o goianiense em maio. Goiânia foi a terceira capital do País com a maior queda no custo da cesta, que passou a custar R$ 425,35, atrás apenas de Campo Grande (MS) e Belo Horizonte (MG), segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita mensalmente pelo Dieese. Mesmo assim, G...