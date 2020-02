Economia Cursos de empreendedorismos da UFG abrem inscrições Com 120 vagas, aulas começam no dia 9 de março

O Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás (UFG) está com inscrições abertas até o dia 5 de março para os cursos do Programa UFG Empreende, nas modalidades Empreendedorismo de Negócios e Empreendedorismo Social. São três turmas com até 120 vagas e as aulas começam dia 9 de março. O valor da inscrição para estudantes, professores, servid...