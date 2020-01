Economia Culturas anuais também podem ser afetadas por excesso de água

O mapa de chuvas no Estado mostra que a região central de Goiás recebeu mais precipitações que as demais regiões. “Janeiro tem tido chuvas acima da média na grande maioria das áreas produtoras”, lembra o analista técnico do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Alexandro Alves. De acordo com ele, culturas anuais, como as lavouras de soja e mil...